Ucraina: Gb, Mosca ha già strategicamente perso la guerra

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La Russia ha "già strategicamente perso" la sua guerra in Ucraina, subendo pesanti perdite e rafforzando la Nato, e "non prenderà mai il controllo" del Paese. E' quanto afferma Tony Radakin, capo di stato maggiore della Difesa del Regno Unito in un'intervista all'agenzia di stampa Press Association. "Il presidente Putin ha utilizzato il 25% della potenza del suo esercito per raccogliere piccole conquiste territoriali", sostiene l'ammiraglio. "Qualsiasi affermazione che questo sia un successo per la Russia non ha senso. La Russia sta perdendo", ha detto. Secondo Radakin, Putin potrebbe ottenere "successi tattici" nelle prossime settimane, ma sta finendo le truppe e i missili ad alta tecnologia. "La Russia ha già perso strategicamente", ha proseguito, sottolineando che "la Nato è più potente", per non parlare di "Finlandia e Svezia che stanno cercando di unirsi" all'organizzazione. A quasi 4 mesi dall'inizio dell'invasione russa, l'esercito di Putin "sarà presto a corto di uomini e di missili sofisticati", ha aggiunto Radakin. Le osservazioni del capo di Stato maggiore arrivano quando le forze di Kiev sono in difficoltà nel Donbass con l'Ucraina che chiede costantemente "armi più pesanti" ai suoi alleati. (ANSA).