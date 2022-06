Usa: spari in chiesa, almeno due morti e un ferito

(ANSA) - WASHINGTON, 16 GIU - Sono almeno due i morti nella sparatoria avvenuta all'esterno di una chiesa a Vestavia Hills in Alabama, mentre una terza persona è rimasta ferita. Il sospetto è stato catturato. "Tre persone nella chiesa episcopale di Santo Stefano sono state colpite da proiettili", ha detto la polizia di Vestavia Hills sulla sua pagina Facebook. La sparatoria è avvenuta davanti alla chiesa poco dopo le 18:00 ora locale, nel corso di un "potluck", un pasto comunitario in cui tutti portano un piatto. La polizia ha detto che l'aggressore è entrato nella chiesa da solo e ha iniziato a sparare colpendo in tutto tre persone. L'aggressore è stato catturato dagli agenti. (ANSA).