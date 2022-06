Venezuela: Usa revocano sanzioni a nipote first lady

(ANSA) - WASHINGTON, 17 GIU - Gli Usa hanno revocato le sanzioni a un parente del presidente venezuelano Nicolas Maduro, nell'ambito degli sforzi americani per incoraggiare il dialogo del regime con l'opposizione. Il dipartimento del Tesoro ha tolto dalla blacklist, dove si trovava dal 2017, Carlos Erik Malpica Flores, ex ministro delle Finanze ed ex dirigente della compagnia petrolifera statale Pdvsa, nonché nipote della first lady Cilia Flores. (ANSA).