Zelensky, introdurremo i visti per i russi dall'1 luglio

(ANSA) - KIEV, 17 GIU - L'Ucraina introdurrà i visti per i russi a partire dall'1 luglio. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il governo ucraino dovrà adottare oggi una decisione formale in tal senso "per contrastare le minacce senza precedenti alla sicurezza nazionale, alla sovranità e all'integrità territoriale del nostro Stato", ha affermato Zelensky su Telegram. (ANSA).