Fatture false ditte-fantasma, sequestrati 2,8 mln a empori

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - La guardia di finanza di Firenze ha dato esecuzione a un sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e liquidità per oltre 2,8 milioni di euro, disposto dal gip del tribunale verso un commerciante cinese, titolare di empori e negozi non specializzati di prodotti non alimentari, per aver utilizzato nell'impresa fatture per oltre 4,4 mln relative a operazioni inesistenti. Le fatture sarebbero state 'fabbricate' da aziende-fantasma, senza libri contabili e senza fare dichiarazioni dei redditi, di altri cinesi. L'indagine è stata condotta dalle Fiamme Gialle della tenenza di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, ed è stata avviata sulla base di una serie di elementi informativi raccolti nel corso di attività di natura tributaria che inducevano a ipotizzare che oltre 20 imprese fornitrici, dislocate nel Centro e nel Nord Italia, anch'esse riconducibili a cinesi, oltre a non presentare le dichiarazioni fiscali e a non possedere la contabilità, fossero di fatto inesistenti. Il cinese degli empori avrebbe fruito, secondo la Gdf, per più anni delle fatture false per abbattere il reddito. Gli accertamenti proseguono. (ANSA).