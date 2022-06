Incendiò per rancore un ristorante a Bagnone: arrestato un pensionato

Incendiò un ristorante, La locanda del Deglio, a Bagnone (Massa Carrara) il 15 marzo scorso, ora, dopo indagini, i carabinieri lo hanno individuato e arrestato. E’ un pensionato di 78 anni, di Massa, con alcuni precedenti alle spalle, da anni residente in Lunigiana. L’episodio aveva scosso gli abitanti del posto e creato un grave stato d’ansia nei gestori del locale i quali non sapevano dare una spiegazione a quanto accaduto. Le indagini hanno portato tre mesi dopo all’arresto del pensionato. Secondo i carabinieri all’origine del gesto ci sarebbero rancori di carattere economico con gli attuali proprietari dell’esercizio pubblico. Tutti gli elementi raccolti dai carabinieri sono stati trasmessi alla Procura di Massa che ha avanzato una proposta di misura cautelare nei confronti dell’indagato, accolta dal gip. Il pensionato si trova in carcere a Massa in attesa dell’interrogatorio di garanzia.