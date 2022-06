Incidenti lavoro: operaio folgorato in Friuli, grave

(ANSA) - OSOPPO, 18 GIU - Un operaio, di 30 anni, cittadino straniero, è rimasto folgorato questa mattina, attorno alle 8, mentre stava lavorando in una piattaforma aerea in un'azienda di produzione di arredamenti, a Osoppo (Udine). Subito soccorso dai colleghi e dal personale sanitario, l'uomo è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Sul posto anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri e gli ispettori dell'Azienda sanitaria. Secondo una ricostruzione, la vittima dell'incidente ha toccato con un cavo, accidentalmente, la linea elettrica di media tensione. (ANSA).