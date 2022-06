Investe tre persone, una muore: narcotest per conducente

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - E' accusato di omicidio, tentato omicidio e furto il 29enne che ieri ha investito tre persone, uccidendone una, in tre luoghi diversi della provincia di Napoli: è stato trasferito al carcere di Poggioreale in attesa della convalida. L'uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri, ha trascorsi da tossicodipendente ed è stato sottoposto al narcotest - i cui esiti ancora non sono noti - per verificare se ha agito sotto l'effetto di droghe. A perdere la vita, ieri sera, dopo aver subìto un intervento chirurgico, è stato un anziano di 73 anni investito a Cercola. Le donne investite a Volla e a Cercola, sono ancora ricoverate al pronto soccorso. La 40enne è in attesa di ricovero in chirurgia per la frattura del femore e per un ematoma al rene; per la 47enne, invece, trenta i giorni di prognosi. (ANSA).