Torino Pride: "Siamo migliaia, pronti a partire"

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - "Siamo già in migliaia, pronti a partire. Il Pride sta per colorare le vie della città e sarà un'occasione straordinaria". Così il coordinatore del Torino Pride, Marco Giusta. Sono 18 i carri in partenza da corso Principe Eugenio, che sfileranno per le strade del centro del capoluogo piemontese, fino a piazza Vittorio Veneto. Visto il caldo, molti dei manifestanti hanno cercato riparo sotto gli alberi di piazza Statuto. Tanti i giovani, con musica e cartelli. C'è anche una donna che indossa un lungo abito rosso, ha viso e corpo ricoperti di finti lividi. "Voglio rappresentare il femminicidio, visto che i dati sono molto alti in Italia e bisogna denunciare", spiega l'attivista. (ANSA).