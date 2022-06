Tunisia:sostenitori pasionaria Moussi in piazza contro Saied

(ANSA) - TUNISI, 18 GIU - Migliaia di sostenitori del Partito Destouriano Libero (Pdl), guidato dalla "pasionaria" Abir Moussi, hanno manifestato oggi a Tunisi davanti al palazzo del governo della Kasbah per esprimere la loro contrarietà allo svolgimento del referendum sulla costituzione del prossimo 25 luglio. Numerosi gli attacchi al presidente Kais Saied e alle sue misure eccezionali. Moussi ha denunciato in un discorso alla folla gli "abusi" della Commissione elettorale (Isie) così come voluta da Saied, lamentando l'esclusione del suo partito dal Dialogo nazionale e dalla preparazione della bozza costituzionale. Domani sempre a Tunisi saranno in piazza gli avversari della Moussi, anch'essi contrari al presidente Kais Saied del Fronte di Salvezza nazionale, coalizione alla quale partecipa anche il partito islamico Ennhadha. (ANSA).