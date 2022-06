Zelensky, non smettiamo di lavorare per la vittoria

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Non smettiamo di lavorare per la vittoria". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi a Mykolaiv. La visita arriva un giorno dopo che un attacco russo ha ucciso due persone e ne ha ferite altre 20 in città ed è la prima del presidente a sud, vicina alla regione di Kherson, occupata dai russi. (ANSA).