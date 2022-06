30.526 contagi e 18 vittime per Covid, tasso sale al 19,1%

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Ancora 30.526 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, mentre le vittime sono 18, in calo rispetto alle 45 di ieri. Per il secondo giorno consecutivo risultano invece in aumento sia i ricoveri in terapia intensiva - ad oggi ci sono 199 pazienti, 6 più di ieri - sia quelli nei reparti ordinari, che sono 4.398, 67 in più nelle ultime 24 ore. Anche il tasso di positività, su 160.211 tamponi, fa un balzo in avanti al 19,1% un punto percentuale in più rispetto a ieri. In forte aumento anche gli attualmente positivi: sono complessivamente 593.348, con un incremento di 32.333 nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.879.160 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.721. I dimessi e i guariti sono 17.118.091, con un incremento di 1.904. (ANSA).