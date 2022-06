Italiana in carcere a Zanzibar, martedì la prima udienza

(ANSA) - IL CAIRO, 19 GIU - C'è stato un rinvio a giudizio e già martedì, davanti a un tribunale di Zanzibar, in Tanzania, si terrà la prima udienza del processo a carico di Francesca Scalfari e suo marito Simon Wood, la donna nata nel milanese e il britannico sotto accusa in carcere nel Paese africano per riciclaggio di denaro e falso nell'ambito di una disputa legale con loro ex-soci italiani. Lo ha appreso l'ANSA da fonti informate. La coppia che da 15 anni vive a Zanzibar dove gestisce un hotel, come noto, era stata arrestata la mattina del 7 giugno. L'udienza è fissata per le 7 ora italiana. (ANSA).