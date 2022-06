A Parigi un giardino intitolato a Monica Vitti

(ANSA) - PARIGI, 20 GIU - Via libera del consiglio di Paris Centre, il municipio che amministra il centro di Parigi, all'attribuzione di un giardino a Monica Vitti: è quanto annuncia la stessa Mairie de Paris Centre in un tweet pubblicato questa sera. La decisione è stata presa nel quadro del rilancio del gemellaggio esclusivo tra Roma e Parigi, le due capitali di Italia e Francia unite dal 1956 con il motto ''Solo Roma è degna di Parigi. Solo Parigi è degna di Roma". Il comune guidato da Roberto Gualtieri dovrebbe ricambiare con una strada all'interno di Villa Doria Pamphilj dedicata alla grande attrice francese Simone Signoret. A Monica Vitti, scomparsa lo scorso 2 febbraio a Roma, verrà intitolato un giardino del Passage de l'Hotel de Sens, al numero 8 di rue des des Nonnains d'Hyères, una zona del centro di Parigi, nel cuore del Marais, tra la Senna e la chiesa di Saint-Paul, a sua volta ispirata dalla Chiesa del Gesù di Roma. Il mese prossimo, dal 9 al 14 luglio, le due capitali rilanceranno la loro antica unione con due rassegne in simultanea 'Dolce Vita Sur-Seine' e 'Nouvelle Vague Sul Tevere'. (ANSA).