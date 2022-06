Carceri: disordini a Bergamo, agente ferito con una lametta

(ANSA) - BERGAMO, 20 GIU - Disordini sono stati registrati ieri sera in due sezioni del carcere di Bergamo. Secondo quanto riferito, un agente della Polizia penitenziaria è stato ferito con una lametta ed è stato portato in ospedale. "A un mese dalla nostra ultima denuncia - sottolinea Toni Sole, segretario generale di Fns Cisl di Bergamo -, dobbiamo ancora fare i conti con una situazione sempre meno tollerabile. L'elevata presenza di detenuti, con punte di oltre il 152% rispetto alla capienza tollerabile, e un organico di poliziotti penitenziari drammaticamente sottodimensionato (oltre il 20% di unità in meno) sono il binomio drammatico di fattori che delineano il quadro in cui versa la struttura carceraria di Bergamo e che da anni sono oggetto di segnalazioni da parte del nostro sindacato". (ANSA).