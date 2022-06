Brunetta a un lavoratore durante un comizio: "Perché c*** parli?"- Video

Siparietto non edificante del Ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta a un lavoratore intervenuto durante il suo comizio del 10 giugno in vista delle elezioni comunali di Mira in Veneto.

Il dialogo (manca una prima parte in cui il cittadino ha probabilmente interrotto il ministro) si conclude con Brunetta che gli nega la possibilità di ribattere.

"No, non parli perché il microfono ce l'ho io, quindi comando io"