Francia: Macron pensa a un 'governo di unità nazionale'

(ANSA) - PARIGI, 21 GIU - Emmanuel Macron "pensa" a costruire un "governo di unità nazionale" per trovare "vie d'uscita alla situazione politica" che si è creata nell'Assemblée Nationale. Lo ha detto oggi il deputato comunista, Fabien Roussel, dopo la giornata di consultazioni del presidente, ai microfoni della tv LCI. Macron "mi ha chiesto se siamo pronti a lavorare in un governo di unità nazionale", ha spiegato Roussel, e se tale iniziativa "sia la soluzione per tirare fuori il paese dalla crisi". "Lui pensa alla costituzione di un governo di unione nazionale - ha detto Roussel, dopo le consultazioni - se ci saranno i partiti per partecipare". (ANSA).