Premier presenta le dimissioni, Macron le respinge

La prima ministra francese Elisabeth Borne ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha respinte «affinchè il governo possa rimanere in carica e agire in questi giorni», ha annunciato la presidenza.

Borne ha convocato l’intero governo a Matignon nel primo pomeriggio. Dopo le elezioni legislative di domenica, Macron si trova senza una maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale. Il capo di Stato svolgerà «le necessarie consultazioni politiche per individuare soluzioni costruttive per il popolo francese», ha dichiarato la presidenza. Serie di incontri con i leader dei partiti oggi e domani all’Eliseo.