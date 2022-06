Siccità: Cingolani, preoccupato, acqua cruciale per centrali

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Sulla situazione idrica "sono abbastanza preoccupato. Speriamo che almeno questo problema migliori presto". Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine di un convegno a Roma di Elettricità futura. Sull'acqua "abbiamo decisamente un problema - ha detto ancora Cingolani - Il flusso d'acqua per l'idroelettrico è cruciale, anche per il raffreddamento delle centrali. Speriamo che sia una cosa contingente. Stiamo valutando tutte le azioni da fare. Non è solo un problema energetico, è anche agricolo". (ANSA).