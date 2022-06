Aborto: fiducia nella Corte Suprema ai minimi storici, solo 25%

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GIU - Crolla la fiducia degli americani nella Corte Suprema dopo la storica sentenza che ha annullato il diritto all'aborto negli Stati Uniti. Secondo un sondaggio della Gallup citato dai media Usa, solo il 25% ha fiducia nell'istituzione contro il 36% di un anno fa. Il precedente minimo storici di fiducia nella Corte Suprema era stato del 30% nel 2014, anno in cui la fiducia nelle principali istituzioni statunitensi in generale ha toccato il fondo, con una media del 31%. Negli ultimi 16 anni in generale il sostegno degli americani al massimo tribunale è crollato: dal 1973 e il 2006 la media era del 47%. (ANSA).