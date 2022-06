Siccità: a Milano chiuse le fontane del centro

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Prime fontane chiuse a Milano da stamani dopo che il sindaco, Giuseppe Sala, ha emanato un'ordinanza per far fronte all'emergenza siccità. Sono chiuse solo le fontane collegate all'acquedotto, quelle ornamentali (senza pesci) mentre rimarranno funzionanti i draghi verdi, le storiche fontanelle milanesi che in queste giornate di caldo continueranno a dissetare turisti e cittadini. Il procedimento di spegnimento delle fontane, come fanno sapere dal Comune, non si concluderà in un giorno ma l'obiettivo è comunque quello di finire entro il weekend. Oggi i tecnici stanno lavorando in centro dove le principali fontane sono già chiuse, a partire da quella di piazza San Babila e da quella di piazza Fontana. Per la fontana scenografica in piazza Castello ci vorrà qualche giorno in più. (ANSA).