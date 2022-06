Ucraina, Usa condannano Bielorussia: aiuta crimini Putin

(ANSA) - WASHINGTON/KIEV, 26 GIU - "Il regime di Lukashenko continua a consentire alla Russia di utilizzare il territorio e lo spazio aereo della Bielorussia per attaccare l'Ucraina e uccidere civili". Lo afferma il Dipartimento di Stato americano, ribadendo la "condanna" degli Stati Uniti nei confronti di Minsk "per aver consentito alla Russia di commettere atrocità in Ucraina". Gli Usa, conclude il dipartimento, "continueranno a chiedere al regime conto delle proprie azioni". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto al popolo della Bielorussia invitandolo a non lasciare che Minsk venga trascinata nella guerra al fianco della Russia, dopo che bombardamenti missilistici russi sono stati segnalati dal territorio bielorusso contro quello ucraino. "Voglio rivolgermi - ha detto Zelensky - ai cittadini della Bielorussia. Alla gente, sia ai civili che in uniforme. Siete coinvolti nella guerra. E ancora più attivamente di quanto non foste a febbraio e in primavera. Il Cremlino ha già deciso tutto per voi. Le vostre vite non sono niente per loro. Ma voi non siete schiavi e non siete carne da cannone. Non dovete morire. E non potete permettere a nessuno di decidere per voi". (ANSA).