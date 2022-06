Zelensky, a Kremenchuk colpito mall con oltre mille civili

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il bombardamento russo su Kremenchuk, nella regione centro-orientale di Poltava, ha colpito "un centro commerciale, dove c'erano più di mille civili. Il centro commerciale è in fiamme, i soccorritori stanno lottando per spegnere l'incendio, il numero delle vittime è impossibile da immaginare". Lo ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che l'obiettivo non costituiva "nessun pericolo per l'esercito russo" e non aveva "nessun valore strategico". (ANSA).