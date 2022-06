Arresto ex gip: De Benedictis condannato a 12 anni 8 mesi

(ANSA) - BARI, 28 GIU - La gup del Tribunale di Lecce Laura Liguori ha condannato alla pena di 12 anni e 8 mesi di reclusione l'ex gip di Bari Giuseppe De Benedictis, accusato - in concorso con l'imprenditore agricolo Antonio Tannoia e il caporal maggiore capo scelto dell'Esercito Antonio Serafino - di traffico e detenzione di armi ed esplosivi, anche da guerra, del relativo munizionamento e di ricettazione. La gup, al termine di un processo con rito abbreviato, ha condannato anche il co-imputato Tannoia alla pena di 12 anni e 8 mesi. Nei confronti del terzo imputato, Serafino, è stato ratificato il patteggiamento a 5 anni di reclusione. Questo è il secondo procedimento a carico dell'ex giudice barese, già condannato dalla stessa gup di Lecce a 9 anni e 8 mesi di reclusione per quattro episodi di corruzione in atti giudiziari relativi a presunte tangenti intascate in cambio di scarcerazioni. (ANSA).