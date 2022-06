Incendi Roma: 9 roghi attivi, 350 vigili fuoco impegnati

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Sono in corso alle 8 di questa mattina 9 interventi per incendi di vegetazione che interessano il territorio di Roma e provincia. Sono 350 i vigili del fuoco impegnati, anche con rinforzi da Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria. Da ieri, dei 406 interventi totali svolti dal comando, 193 sono stati per incendi vegetazione. (ANSA).