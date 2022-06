Incendio a Villa Mirabello nel Parco di Monza

(ANSA) - MONZA, 28 GIU - Un rogo è divampato questa mattina all'interno di villa Mirabello, nel Parco di Monza, per cause ancora in via di accertamento. La struttura, chiusa da diverso tempo, sarebbe rimasta lievemente danneggiata. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Non è escluso che qualcuno si sia introdotto nella villa e abbia appiccato le fiamme, involontariamente o meno. (ANSA).