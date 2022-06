Nato:Usa,altri Paesi aumentano impegno militare fianco est

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GIU - Oltre agli Stati Uniti "un certo numero" di Paesi della Nato si è impegnato ad "aumentare il proprio contributo alla difesa del fianco orientale". Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa a bordo dell'Air Force One alla vigilia del vertice di Madrid. (ANSA).