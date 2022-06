Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo: ma era in treno a Parma. 30enne arrestato dalla polfer

Durante la settimana, durante l'attività di controllo in stazione e sui treni, gli agenti della Polfer sono intervenuti su un treno regionale per un soggetto molesto. Durante le verifiche è emerso che si trattava di un trentenne cittadino pakistano, in Italia senza fissa dimora, colpito da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. L'uomo è ritenuto responsabile di produzione, vendita, acquisto illecito di stupefacente e violenza sessuale, e pertanto, al termine degli adempimenti di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Parma.