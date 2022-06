Texas, anche 4 bambini tra i 46 migranti morti su un camion

(ANSA) - NEW YORK, 28 GIU - Ci sono anche 4 bambini tra i 46 migranti trovati morti a bordo di un camion abbandonato a San Antonio, in Texas, e altri sono in condizioni critiche. Un massacro frutto della disperazione e probabilmente del caldo torrido che si sta abbattendo sullo Stato del sud, dove da giorni le temperature superano i 39 gradi. La macabra scoperta è stata effettuata dagli agenti della Homeland Security Investigation, agenzia specializzata nei casi di traffico di esseri umani. Le indagini sono in corso e le autorità hanno al momento sotto custodia tre persone legate alla strage. Non è chiaro se fra queste ci sia l'autista del mezzo pesante, fuggito poco prima che il camion venisse scoperto. Il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, attacca il presidente Joe Biden per la strage. "Queste morti sono le sue. Sono il risultato della sua politica mortale dei confini aperti e mostrano le conseguenze del suo rifiuto di applicare la legge". (ANSA).