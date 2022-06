Zelensky incontra Sean Penn, 'grazie per il sostegno'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "L'attore e regista Sean Penn sta girando un documentario sulla guerra in Ucraina. Dal primo giorno dell'invasione è stato a Kiev e ha visto con i suoi occhi cos'è l'aggressione russa. Il mondo intero sarà presto in grado di vedere tutta la verità sulla guerra grazie al suo film. Sean, grazie per il supporto del nostro stato e del nostro popolo!". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo avere incontrato l'attore e regista. Lo riferisce Ukrinform. Sean Penn si è recato a Kiev per la seconda volta durante la guerra. L'attore sta girando un documentario sulla guerra russo-ucraina e ha già visitato Bucha e Irpin per vedere di persona le conseguenze delle atrocità russe. (ANSA).