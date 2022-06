A Pavia i funerali di Gigi Bici, la figlia 'manchi tanto'

(ANSA) - PAVIA, 29 GIU - Si sono svolti questa mattina a Pavia i funerali di Luigi Criscuolo, noto come Gigi Bici, l'uomo ucciso lo scorso 8 novembre e ritrovato oltre un mese dopo, il 20 dicembre. Nella chiesa della Sacra Famiglia i parenti e gli amici, che non riescono a darsi pace per la sua morte, per la quale è in carcere la 40enne Barbara Pasetti, fisioterapista accusata di avere sparato all'uomo perché si era rifiutato di dare una lezione all'ex marito della donna. "Un uomo generoso, un po' burbero, ma che sapeva emozionarsi. Un gigante buono, sempre disponibile", lo ha descritto, nell'omelia, don Marco Labate, il giovane sacerdote, amico di famiglia, che ha celebrato il rito funebre. Ed è stato sempre don Marco, al termine della messa, a leggere un messaggio di una delle figlie, Katia: "Ti penso sempre, mi mancano i tuoi abbracci, quando mi stringevi forte e io, piccola come un granello, sparivo tra le tue braccia. Faccio finta che tu ci sia ancora, e io sia ancora bambina, e tu, con le tue mani rassicuranti, mi consoli quando piango...Mi manchi tanto, mi manchi sempre...Sei distante, ma sempre presente, a un passo dal cuore...Ti amo papà!". (ANSA).