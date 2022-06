Aperta camera ardente per Del Vecchio

(ANSA) - AGORDO, 29 GIU - E' arrivata poco fa ad Agordo il feretro con la salma di Leonardo Del Vecchio, il presidente di Luxottica, scomparso due giorni fa all'età di 87 anni. Si è quindi aperta, con molte persone già in attesa dalla mattinata, la camera ardente allestita all'interno del Palaluxottica, struttura a poca distanza dallo stabilimento principale. Ad accompagnare il carro funebre un breve corteo, con l'assistenza dei carabinieri. Ad attendere in strada, per l'ultimo saluto al grande imprenditore bellunese, c'erano alcune centinaia di persone. La camera ardente, aperta alle 13, sarà accessibile fino alle 6 di domani, giorno dei funerali. (ANSA).