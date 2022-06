Covid: 572 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 572 nuovi casi positivi al Covid-19: di questi, 24 sono stati rilevati sulla base di 364 tamponi pcr (87 dei quali nuovi test) e 548 sulla base di 1.898 test antigenici. È sempre in crescita l'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti, che ora è 574 (23 in più rispetto a ieri) corsì come dei casi attualmente positivi che sono 3.984 (11 in più), dato che corrisponde a quello delle persone in isoolamento o quarantena. Sensibile calo, in appena 24 ore, dei ricoveri di pazienti Covid-19 nei normali reparti ospedalieri, che sono 58 (14 in meno), mentre sono sempre sei i pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate ed uno in terapia intensiva. Le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 5612 per un totale di 220.936. (ANSA).