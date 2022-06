India, "Offese a Maometto", sarto indù sgozzato da 2 musulmani

Un sarto, Kanhaiya Lal, è stato sgozzato ieri sera a Udaipur, nello stato del Rajasthan in India, in un’aggressione a sangue freddo, nel suo negozio, da due uomini armati di coltello.

Gli assassini, dichiaratamente musulmani, hanno filmato il momento dell’orrore e hanno diffuso il video sui social, descrivendo il gesto come una vendetta per il sostegno dato dal sarto alle offese a Maometto da parte del portavoce del Bjp Nupur Sharma, e minacciando di far fare la stessa fine al premier Modi. Un corteo di un centinaio di persone ha accompagnato questa mattina la salma a dispetto del coprifuoco indetto da ieri sera nella città. Nelle scorse settimane il sarto, un fervente indù, era stato arrestato per la veemenza con cui lui stesso aveva offeso l’Islam; una volta rilasciato, aveva chiesto protezione alle forze dell’ordine, sostenendo di sentirsi minacciato.

Le principali organizzazioni musulmane del Paese, tra cui l'All India Muslim Personal Law Board (Aimplb) e la Jamiat Ulema-e-Hind hanno condannato l’accaduto definendolo «un atto non Islamico» e ribadendo che «nessuno ha il diritto di farsi giustizia da solo».

L’Imam della Jama Masjid Shahi, la più importante moschea della capitale, ha definite l’assassinio «un atto di codardia».

Il governatore del Rajasthan ha teorizzato che l’agguato è stato concepito per diffondere il terrore, e ha dichiarato che, secondo le prime indagini, i due protagonisti dell’orrore avrebbero legami con l’estero.

La folla di indù, molti dei quali vestiti di color zafferano, che questa mattina ha accompagnato il sarto verso la sua abitazione, ha sfidato il coprifuoco istituito ieri, subito dopo dopo la notizia dell’aggressione, assieme al divieto di assembramento, che durerà un mese, e alla sospensione di internet.

Le autorità hanno proibito di condividere il video, e hanno dispiegato oltre 600 poliziotti per tutelare l’ordine pubblico. La cremazione di Lal è prevista per questa sera: nella città di quasi 400mila abitanti la tensione è alle stelle, ma in tutto il Paese si temono manifestazioni e scontri intercomunitari.