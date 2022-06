Kiev, russi lanciano oltre 10 missili a Mykolaiv e nei dintorni

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - L'esercito russo ha lanciato oltre 10 missili contro la città ucraina di Mykolaiv e la sua periferia, attaccando le infrastrutture portuali, produttive e logistiche. I missili russi hanno colpito anche un edificio residenziale e un centro ricreativo, provocando vittime tra i civili. Lo annuncia su Facebook il South Operational Command, riporta Ukrinform. "Più di 10 missili sono stati lanciati contro Mykolaiv e la sua periferia. Il nemico continua ad attaccare le infrastrutture portuali e produttive, le imprese logistiche. Ma hanno anche colpito luoghi potenzialmente affollati - si legge in una nota -. In particolare, il nemico ha colpito un centro ricreativo e un condominio alla periferia di Mykolaiv e una cooperativa di garage nella stessa città. Sono in corso i soccorsi. Sono state segnalate vittime". Questa mattina i russi hanno lanciato un massiccio attacco di razzi e artiglieria sulla regione di Mykolaiv. Nel villaggio di Shevchenkove hanno colpito un deposito di grano vuoto che ha preso fuoco. Anche le comunità di Shyroke e Halytsynove sono state raggiunte dai rais delle truppe di Mosca. Ieri sera le truppe russe avevano lanciato un attacco di artiglieria su Velyka Kostromka, nel distretto di Kryvyi Rih. (ANSA).