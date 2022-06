Zelensky, pubblicheremo volti e nomi militari russi terroristi

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Le forze dell'ordine e le agenzie di intelligence ucraine stanno facendo del loro meglio per identificare tutti i militari russi responsabili del terrorismo contro le nostre città. I nomi, i volti e tutte le informazioni su ciascuno di questi terroristi saranno noti al mondo. Nessuno di loro potrà sottrarsi alle proprie responsabilità e le sanzioni personali non saranno sufficienti per queste persone. Una condanna e la reclusione sono il minimo che si meritano". E' quanto ha scritto su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta Ukrinform. (ANSA).