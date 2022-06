Biden,pronto a cambiare regole parlamento per legge aborto

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - "Avrò un incontro con i governatori per decidere i prossimi passi da fare sull'aborto. E' necessario trasformare in legge la Roe v. Wade'". Lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa finale del vertice della Nato. Il presidente americano ha detto di essere disposto a "abolire la regole dell'ostruzionismo" al Senato pur di trasformare la sentenza in legge. (ANSA).