E' morto Sonny Barger, fondatore degli Hell's Angels

E’ morto Sonny Barger, fondatore degli Hells Angels, aveva 83 anni ed era malato di cancro. Gli 'angeli dell’infernò, sono un club di motociclisti, nato negli Stati Uniti e poi diffusosi in tutto il mondo, i cui membri sono appassionati di moto Harley-Davidson. Per il dipartimento di giustizia sono un’organizzazione criminale.

Il gruppo ha festeggiato 65 anni lo scorso aprile. Barger è noto per aver fondato la prima sezione, nella città di Oakland, del club nel 1957. Classe 1938, dopo aver lasciato l’esercito nel 1955, scoprì di avere un interesse e passione nell’andare in giro con gli amici a bordo di moto modificate, oltre al consumo di alcolici e droghe leggere come la marijuana.

Nel 1956 fondò, seppur per breve tempo, un club col nome di 'Oakland Panthers', ma scontento per la mancanza di solidarietà tra gli amici, nel 1957, da un gruppo di appassionati di moto, nacque l’'Hell's Angels Motorcycle Club di Oakland’. Come lo stesso Barger dichiarò in una sua autobiografia, il club fu ispirato dal film con Marlon Brando del 1953 'The Wild Onè (Il selvaggio). Negli anni '70' Barger finì in carcere per l'omicidio di Severo Agero, un cittadino cubano che venne trovato morto con altre tre persone a San Leandro, in California