Giubileo: Fiera del sacro punta su 'prodotti' per Anno Santo

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 30 GIU - È in programma dal 13 al 15 febbraio 2023, al quartiere fieristico di Vicenza, la 20esima edizione di Koinè, la rassegna internazionale dedicata alla filiera religiosa, organizzata da Italian Exhibition Group con il supporto della Cei e il patrocinio della Diocesi di Vicenza. Sarà focalizzata anche sulla produzione speciale di articoli devozionali e liturgici con il nuovo logo e gli elementi grafici del Giubileo 2025. L'edizione 2023 di Koinè affiancherà infatti gli artigiani, gli artisti e gli operatori del settore devozionale nel cammino verso l'apertura della Porta Santa. Un'area speciale, intitolata "Expo Giubileo 2025", consentirà ai protagonisti della produzione del sacro di esporre ai buyer internazionali, agli operatori dei santuari, ai grossisti e ai rivenditori, prototipi personalizzabili, oggetti per uso liturgico e devozionale, paramenti, insegne e gadget con i segni distintivi dell'anno giubilare che nasce sotto il motto "Pellegrini di speranza". La manifestazione biennale, che si tiene dal 1989, offrirà tre giornate per l'incontro, il confronto e il business degli operatori del sacro di tutto il mondo. In primo piano il Made in Italy nella produzione di articoli devozionali e oggetti liturgici, nelle soluzioni per l'arredo e l'edilizia di culto e nelle proposte per il turismo religioso. Ad arricchire l'appuntamento, mostre, eventi culturali e convegni organizzati in collaborazione con gli uffici della Cei. Koinè 2023 ospiterà anche la Borsa del Turismo Religioso Internazionale. La fiera ha infine pubblicato tre bandi destinati ad artisti, designer e atelier interessati ad esporre le loro opere all'interno delle mostre dell'area "Fede e devozione". (ANSA).