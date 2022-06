Nato: Guerini; decisioni fondamentali per nostra sicurezza

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "A Madrid momento storico. Con il nuovo Concetto Strategico sono state prese decisioni fondamentali per la difesa collettiva e per la nostra sicurezza". Lo afferma il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dicendosi "felice per il passo compiuto verso l'ingresso di Finlandia e Svezia. Summit dimostrazione di forte coesione tra Alleati, con ricadute anche sul piano delle collaborazioni industriali". (ANSA).