Ponte Genova: Cartabia, costi proibitivi per copie atti? Falso

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Non è vero che ci siano costi proibitivi, pari a 750mila euro, per la copia degli atti depositati dalla procura di Genova nel processo per il crollo del ponte Morandi che si aprirà il 7 luglio. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, rispondendo al question time al Senato a un'interrogazione di Elvira Lucia Evangelista di Italia Viva, spiegando di aver fatto una verifica con i competenti uffici giudiziari e che il costo massimo per chi ha chiesto gli interi atti ammonta a 7mila euro. (ANSA).