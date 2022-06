Scatta foto su spalletta Arno e cade, grave turista a Pisa

(ANSA) - PISA, 30 GIU - Una turista americana di 37 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pisa, dove è stata sottoposta anche a intervento chirurgico per ridurre alcune fratture, dopo essere caduta la notte scorsa, mentre scattava foto, da una delle spallette sull'Arno, nel centro storico cittadino. La donna era sola al momento della caduta ed è stato un passante a chiedere aiuto: sul posto il personale del 118 che l'ha recuperata e soccorsa sul selciato sottostante la spalletta dopo un volo di oltre 6 metri. Secondo quanto ricostruito dalla polizia che ha ascoltato l'uomo che ha chiesto l'intervento dei soccorsi, la donna stava scattando fotografie e selfie sulla spalletta quando ha improvvisamente ha perso l'equilibrio precipitando a terra. La 37enne è sempre rimasta cosciente e nonostante le lesioni piuttosto serie non è in pericolo di vita. Dall'inizio della bella stagione è già il secondo episodio di caduta dalle spallette, dove da anni vige il divieto assoluto di sedersi o camminarci. Divieto scritto anche in lingua inglese in diversi punti e sostanzialmente ignorato da giovani e turisti. (ANSA).