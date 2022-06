Un tratto di Lungotevere per Fellini, 'Roma orgogliosa'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Un tratto del Lungotevere intitolato a Federico Fellini. Lo annuncia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che oggi lo ha inaugurato. "Roma è orgogliosa di dedicare una parte del Lungotevere a Federico Fellini. Un regista unico e straordinario che ha celebrato la Città Eterna esaltandone la bellezza nei suoi film indimenticabili. Con la sua arte, partendo da Cinecittà ha conquistato il mondo e noi non dimenticheremo mai il suo talento e il suo amore per Roma", così il sindaco in un tweet. (ANSA).