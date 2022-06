Xi a Hong Kong per i 25 anni del ritorno città alla Cina

(ANSA) - PECHINO, 30 GIU - Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato nel pomeriggio alla stazione ferroviaria dell'alta velocità di West Kowloon di Hong Kong in vista delle celebrazioni del primo giugno sui 25 anni del ritorno della città dalla sovranità di Londra a quella di Pechino. Lo riferiscono i media locali. Xi, che è in visita per la seconda volta nell'ex colonia da presidente dopo quella del 2017, parteciperà anche alla cerimonia di giuramento del nuovo governatore John Lee. Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan, giunti a bordo di un treno speciale, sono stati accolti da un gruppo limitato di sostenitori impegnati a sventolare bandiere cinesi e di Hong Kong, scandendo 'Benvenuto, benvenuto! Un caloroso benvenuto!'. Quello di Xi è il primo viaggio fuori dalla Cina continentale dall'inizio della pandemia di Covid-19: l'ultima sua missione all'estero è stata in Birmania a gennaio 2020. I fatti hanno dimostrato che il "modello 'un Paese due sistemi' da dato prova di grande vitalità": lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nel suo breve discorso dopo il suo arrivo a Hong Kong trasmesso dai media di Pechino. "Negli ultimi due anni ci sono state alcune turbolenze, ma il modello è stato riportato a nuova vita ed è quello che può assicurare la prosperità e la stabilità sul lungo termine", ha aggiunto Xi. (ANSA).