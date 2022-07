Blinken a Abu Mazen, Usa impegnati per soluzione due Stati

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato oggi con il presidente palestinese Abu Mazen per discutere dell'imminente viaggio del presidente Joe Biden in Medio Oriente. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Blinken ha sottolineato "l'impegno degli Stati Uniti per migliorare la qualità della vita del popolo palestinese in modi concreti e il sostegno dell'amministrazione per una soluzione negoziata a due stati". Il segretario americano ha anche ribadito l'importanza di indagini approfondite, trasparenti e imparziali sulle circostanze dell'omicidio della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh. (ANSA).