Prof religione licenziato:Diocesi,nessuna procedura in corso

(ANSA) - VERONA, 01 LUG - "Non c'è nessuna procedura di licenziamento in corso da parte del Servizio diocesano per l'Irc nei confronti del sacerdote Marco Campedelli, anche perché il professore don Marco è incaricato annuale, con contratto che parte dal 1 settembre dell'inizio dell'anno scolastico e scade il 31 agosto dell'anno seguente. Quindi il prof. don Marco Campedelli è ancora pienamente in servizio come docente di religione presso il Liceo Maffei". Lo precisa in una nota la Diocesi di Verona in merito alle notizie, circolate ieri e anticipate dal portale di informazione cattolica 'Adista.it' , sul fatto che il vescovo di Verona Giuseppe Zenti avesse rimosso il teologo e docente di religione Marco Campedelli per aver criticato la lettera elettorale del prelato. "La Chiesa di Verona manifesta in questo modo la sua vicinanza e stima ai docenti di religione - conclude il comunicato - e li rassicura che non è in corso alcuna deriva gestionale nei loro confronti". (ANSA).