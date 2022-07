Aperto il testamento di Del Vecchio: non ha indicato il suo successore in Delfin

E’ ripartito in parti uguali tra la moglie e i figli l’assetto societario della Delfin. Lo rende noto la stessa Delfin, a seguito dell’apertura delle disposizioni testamentarie di Leonardo Del Vecchio, morto lo scorso 27 giugno. Sia la moglie, Nicoletta Zampillo Del Vecchio, che i figli, compreso Rocco Basilico, figlio della moglie di Del Vecchio, risultano titolari del 12,5%.

Nel testamento Leonardo Del Vecchio non ha indicato chi dovrà prendere il suo posto di presidente di Delfin, la cassaforte della famiglia. A norma di statuto deciderà il cda se nominare un presidente o meno.

Il Consiglio di amministrazione della Delfin si riunirà a breve per recepire il nuovo assetto azionario e per prendere atto dell’integrazione dell’organo amministrativo. Lo si legge in una nota di Delfin, secondo cui «non sono state comunicate altre disposizioni testamentarie».