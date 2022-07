Argentina: morto a 93 anni torturatore Miguel Etchecolatz

(ANSA) - BUENOS AIRES, 02 LUG - Miguel Etchecolatz, ex comandante della polizia di Buenos Aires e braccio destro del generale Ramón Camps durante l'ultima dittatura, è morto oggi a Buenos Aires all'età di 93 anni. Nato a Azul, l'1 maggio 1929, Etchecolatz è stato condannato in vari processi a partire dal 1986 per molteplici reati riguardanti sparizioni, arresti illegali e torture commessi negli anni (1976-1983) in cui i militari furono al potere in Argentina L'ultima di queste condanne, per l'ottava volta all'ergatolo, è stata firmata da un giudice di La Plata il 13 maggio scorso e riguardava torture e violenze sofferte da sette persone fra l'ottobre e il novembre 1976. Si deve ricordare che il nome di Etchecolatz è stato associato negli anni scorsi anche con quello del primo 'desaparecido in democrazia', il falegname Jorge Julio López. Questi aveva testimoniato contro di lui in un processo, e nel 2006 scomparve nel nulla giorni prima di presentarsi ad una udienza in cui avrebbe dovuto ripetere le accuse contro il braccio destro del generale Camps. (ANSA).