Corruzione Vda, Cassazione boccia ricorso prescrizione Rollandin

(ANSA) - AOSTA, 02 LUG - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ex presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin contro la sentenza di proscioglimento per prescrizione in un processo per corruzione pronunciata dalla Corte d'appello di Torino nel settembre 2021. Il tribunale di Aosta, nel marzo 2019, lo aveva condannato per corruzione a quattro anni e sei mesi per una vicenda legata all'Autoporto. In secondo grado i giudici avevano derubricato il reato in corruzione "per esercizio della funzione", dichiarando la prescrizione della vicenda sotto esame: resta quindi confermata questa sentenza di proscioglimento per Rollandin. Altri due imputati, l'imprenditore Gerardo Cuomo e l'ex consigliere delegato del Forte di Bard Gabriele Accornero, erano stati condannati in secondo grado a un anno di reclusione ciascuno, con la condizionale, per "corruzione per l'esercizio della funzione": nei loro confronti i giudici della sesta sezione penale hanno invece disposto l'annullamento della sentenza con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Torino. "Probabilmente se avessimo rinunciato alla prescrizione la Corte avrebbe quasi certamente disposto l'annullamento con rinvio" anche del capo d'accusa di Rollandin, dichiara all'ANSA il suo avvocato difensore, Giorgio Piazzese. "Il fatto che sia stato annullato l'unico capo per cui era stato condannato Accornero e sia stato rimandato alla Corte d'Appello è un risultato estremamente positivo per questa difesa", commenta il difensore di Accornero, l'avvocato Corrado Bellora. (ANSA).