Disperso da una settimana, trovato vivo in un canalone - Video

Dopo il bambino di 9 anni a Tambre (BL) sabato scorso, nuovo salvataggio #oggi #2luglio da parte dell’equipaggio Drago 149 dei #vigilidelfuoco dell’elinucleo di Venezia: trovato e recuperato in un canalone l’escursionista disperso da 7 giorni sul monte Matajur (UD) pic.twitter.com/iHpkqPrgnb — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 2, 2022

E’ stato trovato, vivo, l'escursionista di Torreano (Udine), di 31 anni, disperso da una settimana nelle montagne sopra Pulfero, in Friuli, e di cui si erano praticamente perse le speranze. L’uomo è stato invece avvistato dall’elicottero dei Vigili del fuoco nel corso dell’ennesimo sorvolo sopra la ferrata Palma, dove l'escursionista aveva detto di essere diretto. Era a un centinaio di metri di distanza dell’itinerario che aveva annunciato di voler percorrere. I soccorsi si stanno preparando a recuperarlo con l’elisoccorso regionale.

L’uomo, Gianpaolo Baggio, di 31 anni, era uscito sabato scorso per percorrere, sul Monte Matajur, la ferrata Palma, una via ripida in mezzo al bosco sul fianco più selvaggio e scosceso della montagna. La sua automobile era stata trovata già due giorni dopo la scomparsa, lunedì mattina, parcheggiata nel paese di Stupizza, da cui si intraprende l’escursione.

Per sette giorni sono stati impegnati nelle ricerche centinaia di persone tra tecnici del Cnsas Fvg, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e Carabinieri. E’ stato chiesto il supporto e l’intervento anche dei soccorritori della vicina Slovenia per fare perlustrazioni anche sul versante della montagna nel loro territorio. I soccorritori per giorni hanno impiegato due elicotteri e anche droni e personale specializzato giunto dal Veneto. Nei giorni scorsi si era anche ipotizzato di sospendere le ricerche, decisione poi prorogata.

Decisive per il ritrovamento del disperso friulano, sono state le indicazioni che i soccorritori hanno rinvenuto nel suo Pc. Nella giornata di ieri, i Carabinieri sono riusciti a penetrare nel computer dell’ufficio su cui l’uomo lavorava e hanno avuto la conferma del fatto che intendesse proprio percorrere la ferrata Palma al Matajur: aveva infatti scaricato dati e materiali molto dettagliati sul luogo e sul tema.

Sulla scorta di queste indicazioni, le tante organizzazioni di soccorritori stamani all’alba hanno potuto concentrare le ricerche nelle zone attorno a Stupizza e nuovamente lungo il fiume Natisone, dove lo hanno trovato.